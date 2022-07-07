轉會｜C朗傳獲曼聯放人　巴塞會長認與其經理人會面　拜仁放棄斟介 (19:39)

曼聯於英國時間周一開操前，C朗據報今夏有意離隊，並以家庭為由，已連續缺席4天操練。他身處葡萄牙練習，料明天不會歸隊曼聯，不會出發亞洲和澳洲踢為期15天的季前熱身賽。英國《太陽報》報道，曼聯已決定不強人所難，今夏讓C朗轉會，但不屬意對方轉投車路士，所以拜仁慕尼黑已成為C朗的新東家熱門。可是拜仁行政總裁簡尼說：「我承認C朗是歷來其中一個最偉大的球員，但他的踢法並不符合我們的足球哲學。」拜仁體育總監沙歷咸美斯早前已透露，C朗年齡偏大是加盟的障礙。

至於另一間疑垂青C朗的非英超球會是巴塞隆拿。巴塞會長拿樸達承認日前與C朗的經理人佐治文迪斯會面，他說：「C朗？我不打算談論在會議上討論的球員，但了解一些市場上的球員總是好事。」C朗曾效力皇家馬德里9年，所以有報道指他不大可能加盟皇馬的宿敵巴塞。據英國博彩公司skybet最新資料，C朗下一站熱門依次是車路士、皇家馬德里、拜仁、巴黎聖日耳門、羅馬和拿玻里等，但大熱門是留在曼聯。

此外，C朗欲離開曼聯除因無緣參加下季歐聯外，據報被迫減薪25%也是其中一個重要原因，而隊長哈利馬古尼被發現在Instagram，對一則C朗不滿減薪的消息讚好。事後馬古尼堅持只是誤按了按鈕，但網民仍痛斥這名守將「行為毫不專業。他沒有資格擔任曼聯隊長」。

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