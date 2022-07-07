溫網｜拿度忍痛反勝　難保證明日出戰4強　徒弟兼港將黃澤林今雙線爭勝 (15:21)

位列2號種子的拿度今晨出戰男單8強，面對11號種子、美籍球手費利斯先輸一盤3：6，次盤雖以7：5扳平，但一度表示腹部劇痛，接受治療後被團隊勸退賽。不過，36歲的他堅決拒絕，雖然再輸一盤3：6，但再以7：5第二度扳平，將對手逼入決勝盤。拿度此時發球威力已大減，但善用經驗靈活走位，亦令對手頻頻犯錯，戰至「搶十」時早段便破發，終以細分10：4奠勝。

拿度近年飽受傷患困擾，上月再奪法國公開賽冠軍後，表示一直靠打止痛針繼續作賽。他賽後稱對痛楚習以為常，但今次是情况最差的一次，他說：「他們（團隊）勸我退賽，回想我的職業生涯，曾試過數次退賽，但半途退出的感覺太差，所以希望繼續嘗試。」

拿度淘汰費利斯後，將對陣首闖大滿貫男單4強的基茲奧斯。距離單季盡攬澳洲公開賽、法網及溫網只差兩仗，但這名世界二哥明日能否上場仍是未知數，將為人父的他說：「我要接受一些檢查，聆聽不同專家的意見，始終相對贏得溫網冠軍，健康還是最重要。」

另外，拿度網球學院成員兼港隊新星黃澤林，今晨於青年組男雙16強伙美籍華裔拍檔鄭瑞，以盤數2：1險勝英籍組合，打入8強，今晚出戰波蘭與捷克組合。他爭入男雙4強前，今晚還會出戰青年組男單8強，力求再改寫港隊青年組男將歷史，對手正是男雙拍檔鄭瑞。

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