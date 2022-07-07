轉會｜貝雲積勢回巢阿積士　C朗連續3天缺席曼聯操練 (12:12)

24歲的貝積雲加盟熱刺兩季半以來一直未受重用，加上熱刺已簽入巴西隊前鋒李察利臣，料令貝積雲披甲機會更少。他曾說：「我上陣不夠多，阿積士是一個選擇，返回祖國荷蘭亦是重要選擇，而且世界盃年尾便舉行了。」

阿積士就貝積雲轉會一事，向熱刺開價1700萬鎊（約1.6億港元）被拒，其後傳言加碼至2800萬鎊，終獲熱刺首肯。貝積雲已抵達阿積士，過關體測的話便可水到渠成。他先後在阿積士和燕豪芬青訓，2014年開始代表燕豪芬比賽，2020年1月以2670萬鎊（約2.5億港元）轉會費加盟熱刺。

另外，基斯坦奴朗拿度（C朗）則以家庭為由，連續3天缺席曼聯操練，很有機會無法在周五隨隊飛赴泰國踢季前熱身賽，拜仁慕尼黑及車路士則續就收購這名葡萄牙隊球星虎視眈眈。至於本月21日便41歲的中場祖亞昆已與貝迪斯續約1年。

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