英超︱基斯甸艾歷臣傳跟曼聯達成口頭協議 完成體測將簽約3年 (21:31)

《The Athletic》報道，艾歷臣今夏約滿賓福特回復自由身，雖該隊有意跟他續約，但他幾經考慮最終決定加盟曼聯，並已跟紅魔達成口頭協議，雖然雙方仍未簽約，但預計這名30歲丹麥隊中場完成體測後，就會簽約3年至2025年。轉會新聞專家羅曼奴報道，曼聯新帥坦夏格曾跟艾歷臣直接交流，承諾會在陣中給予一定位置，促成這宗轉會，最快本周體測及完成簽約。艾歷臣在植入心臟除顫器後於今年初重返球場，季中加盟賓福特半季上陣11場入1球及貢獻4次助攻。至於飛燕諾的22歲荷蘭隊左閘杜維爾馬拉西亞已抵達卡靈頓訓練基地，預計曼聯日內官宣這位今夏首名新兵，轉會費為1500萬歐元（約1.23億港元）。

此外，今日是紅魔要求上月參加國際賽球員的歸隊日，不過多間英媒證實，基斯坦奴朗拿度（C朗）以家庭理由，昨未有返回曼聯復操。這名37歲葡萄牙隊球星日前被傳媒爆出向曼聯提出離隊要求，有說法稱他不滿會方今夏增兵效率。不過另有英媒稱，曼聯將會採取強硬態度拒絕C朗離隊。

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