港足｜人氣港腳出席商業活動 安永佳不忘宣傳港足 黃威冀再踢東亞盃 (19:21)

港足前鋒安永佳及港足中場黃威，今午到銅鑼灣出席一個戶外運動裝備品牌的宣傳活動，獲不少體育及娛樂版記者採訪。安永佳過去逾3個月先後為傑志及港足離港出戰亞洲賽，今次是他返港後首個公開活動，有女球迷專程捧場。這名香港及新西蘭混血兒在上周五完成隔離後即為昂坪360拍攝廣告，亦已接洽不少廣告工作，排滿未來兩周的行程。不過這名25歲傑志前鋒重申仍然會將足球放在首位，亦希望藉此可吸引更多人支持香港足球，「在足球世界當你創造了歷史，尤其在香港這樣細小的地方，可能突然會成為了英雄。能夠在取得好成績後繼續宣傳港足是很重要，希望可為香港足球做得更多」。Matt透露現在每天都有保持訓練，在酒店隔離時亦有健身，急不及待重返球場，緊接目標除了為港足出戰東亞盃決賽周，同時將於周四歸隊傑志復操，備戰下月中在日本舉行的亞冠盃16強。雖傑志過去兩個月共有8名球員約滿離隊，包括港腳謝家強及陳肇鈞，但Matt稱傑志仍是強隊，不擔心實力受損，又提及感激獲首席射手丹恩奴域的指導，令他在比賽增強了信心。

至於黃威表示今次是他首次出席商業活動，承認會感緊張，「以前對體育版多，今次多了其他版面的記者，可能不太懂應對，唯有臨場『爆肚』，將最真摯一面帶給大家」，他透露廣告是在上月中返港隔離時才接洽，然後在上周末才拍攝宣傳硬照，「自從為港隊入球後，多了球迷關注我，話會繼續支持我，都幾鼓舞，因為表現得到他人認同，我都希望繼續用成績報答大家支持」。黃威在上月中出席港足祝捷活動時，曾讚安永佳「高大又靚仔又好波」，如今二人同場出席活動，他笑言會感壓力，又感謝球迷為他改「威威」的花名。下月底將踏入30歲的他承認已年紀不輕，希望趁有機會接觸更多不同範疇工作，好讓在未來出路有更多選擇，「如健康食品廣告或模特兒工作，如果大家對我有興趣都可以」。

黃威和安永佳都有入選港足東亞盃33人初選名單，對於上月完成亞盃外後緊接再有亞洲賽，黃威稱不怕疲累，會爭取入決選再戰東亞盃，「任何港隊比賽都想參與，老實講香港的比賽密度較外國低好多，自己都很享受在短時間內踢這麼多比賽」。黃威下季加盟哪支新球會仍未公布，只稱「新球會很支持我代表港隊出賽」。安永佳亦期待可首次參與東亞盃，「目標是入球，或可以擊敗一支亞洲強隊，為何不可？」

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