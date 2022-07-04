籃球｜港籃開操備戰亞盃外　教練團待甲一重啟檢視球員狀態　下月公布名單 (20:53)

梁兆華、蔡再懃等港隊主力皆有出席今日的練習，但日前轉投灣區翼龍的惠龍兒則未有現身。港隊副教練趙永良坦承退賽風波一度影響球隊士氣，但教練團和球員都盡快收拾心情練習，並視此事為成長經驗。他透露教練團將參考球員在聯賽表現作遴選，亞盃外的大軍名單約於1個月後公布，並會盡量安排集訓和熱身賽。趙永良盼總會與惠龍兒的新球會溝通，讓他為港隊披甲。

雖然港隊獲批重新參與亞盃外，但FIBA官網尚未更新相關分組情況，但港隊將於11月7至15日出戰首輪分組賽，則與甲一聯賽總決賽、季軍戰及名次賽的賽程重疊。籃總副主席陳振飛期望甲一賽程能配合亞盃外，但需視乎場地安排等再作決定。南華前鋒梁兆華直言珍惜失而復得的亞盃外參賽資格，他對聯賽重開也很期待，並笑言隊友余理洋需要像《男兒當入樽》的藤真健司一樣兼任教練，「前教練巴拿莫域比較說一不二，但余理洋則有溝通餘地，我和黃德文及朱亮都會幫手提點」。

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