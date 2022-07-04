F1｜周冠宇英國站戰車飛出防撞牆幸無礙 法拉利車手辛尼斯波折中首奪冠 (01:21)

正賽未如前晚排位賽般遇上天雨，但一班排在中游位置起步的車手，甫開賽便捲入恐怖意外。排第11位起步的加斯利當時在賽道中央，誤撞前面右方的角田裕毅，後者再撞向周冠宇，齊齊衝出賽道，周冠宇的戰車更撞至飛起翻轉，撞上防撞牆後再衝向鐵欄，戰車夾在鐵欄與防撞牆中間，威廉士車隊的艾邦亦捲入意外。

醫療團隊即時趕至，將周冠宇從戰車救出送往賽道的醫療中心。愛快羅密歐其後在社交網報平安，表示周冠宇送院時清醒，正在醫療中心接受進一步檢查，賽會其後公布他沒有骨折。這名中國車手再在社交網自拍報平安，艾邦則送往醫院詳細檢查。

賽事約在1小時後重開，首度排頭位起步的法拉利車手辛尼斯力抗紅牛的韋斯塔本，他其後先是犯錯被「韋少」爬頭，但對方疑爆胎失去領先位置。辛尼斯換胎後一度跌至第3，隊友陸奇尼與平治「黑帝」咸美頓再先後上頭位。

不過，阿爾派車隊的奧干壞車，法拉利只有辛尼斯乘賽會出動安全車時換胎，最終他趕過輪胎損耗較大的陸奇尼進佔前位，順利率先衝線奪冠，贏得征戰F1 7季以來首個分站王座。紅牛的佩雷斯獲得亞軍，平治的咸美頓力壓陸奇尼，主場搶得頒獎台最後一席。

至於戰車出現問題的上屆世界冠軍「韋少」，最終力抗哈斯車手米克舒密高的攻勢，以第7名衝線，保持總成績領先，「車神之子」米克舒密高亦以第8名首度於F1搶得分數。

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