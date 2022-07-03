俄烏局勢｜俄冰球代表簽約NHL　涉逃避兵役被拘留　疑因與美關係遭報復 (21:57)

費多托夫於年初在北京冬奧助俄羅斯冰球隊奪得銀牌，其後俄國入侵烏克蘭。費多托夫於5月離開莫斯科中央陸軍隊，與NHL球隊費城飛人隊（Philadelphia Flyers）簽下價值110萬美元（約860萬港元）的合約。費城飛人隊現正嘗試接觸俄國當局了解情况，但不得要領。

費多托夫的代表律師龐路馬耶夫（Alexei Ponomaryev）表示，費多托夫是於當地時間上周五被聖彼得堡警方拘留，又否認對方逃避兵役。費多托夫現於一間軍方醫院留醫，龐路馬耶夫說：「據我了解，他因壓力而患上胃炎，感覺很糟糕，又透露未獲全面的醫療援助。」

NHL已與俄國商業界割席，但沒禁止聯盟50多名俄籍球員比賽。外界認為，俄國因費多托夫與美國關係密切，故此以拘留行動及強制徵兵作為報復。

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