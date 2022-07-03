曼聯｜C朗盛傳求去　車路士成新東家熱門　坦夏格懶理改斟巴西新星頂替 (18:12)

C朗去夏回巢曼聯簽約兩年，上季各項賽事獨取24球，但曼聯仍「四大皆空」，下季只能出戰歐霸，令這名歐聯入球紀錄保持者相當失望。他雖相信自己在未來3至4年，仍可在最高水平賽事角逐，但紅魔今夏招兵緩慢，令他甚為失望，已要求離隊。據報C朗的經理人佐治文迪斯已聯絡拜仁慕尼黑、車路士和拿玻里等球會，但拜仁日前已簽入沙迪奧文尼。

英國有博彩公司開出C朗新東家的盤口，拜仁因前鋒羅拔利雲度夫斯基今夏勢離隊，暫以3.5倍成為大熱門，車路士以5.5倍居次。「藍戰士」在美籍新班主保亞利入主後，前鋒盧卡古日前外借回巢國際米蘭後，或促成C朗「上車」。此外，The Athletic稱，巴黎聖日耳門（PSG）沒有興趣加入爭奪C朗。

英媒亦報道，曼聯領隊坦夏格對C朗欲離隊漠不關心，甚至認為C朗離開有助球隊重建。據報坦夏格要求會方斥資7000萬鎊（約6.6億港元），簽入阿積士舊部兼22歲巴西新晉國腳前鋒安東尼馬菲奧斯，亦有信心可令去季表現不濟的拉舒福特重振雄風。

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