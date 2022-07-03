港足｜唐建文掛靴結束21年職業生涯　盼新事業續以生命影響生命 (16:51)

唐建文在社交網貼上與子女的照片，撰長文公布結束21年職業球員生涯，憶述「開始踢足球的時候，從沒想過夢想可以實現」，亦相信生命影響生命，過去盼以足球作媒介，成為別人學習榜樣，聽到有人被自己的努力感染，總是感到受寵若驚。

唐建文於2000年在保濟丸出道，輾轉效力福建、愉園、東方等多隊，直至2015年加盟傑志效力至掛靴，再於2018年首度入選大港腳名單出戰國際賽，參與過2019年東亞盃決賽周及世界盃外圍賽。

他今年5月助傑志踢入亞冠盃16強，在掛靴感言提到過去在球場付出了熱血、汗水和眼淚，明天開始不能再享受擊敗對手的喜悅，要承認自己不再屬於草地。

唐建文早前推出自家髮型用品品牌，邀得港足隊友葉鴻輝等拍宣傳照，傑志兩天前公布他約滿離隊時，亦表示對方希望尋找新挑戰。他表示盼藉新身分繼承球場上的意志，繼續用生命影響生命。

另外，剛於亞協盃J組首名出線的東方龍獅，原定昨日從泰國飛返香港，但飛抵香港國際機場上空時，因強烈熱帶風暴「暹芭」帶來惡劣天氣而未能降落，轉飛河內後再到達峴港，其後再回到泰國，將在今午抵港。

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