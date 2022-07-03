溫網｜32歲歌妮終止施維雅達37連勝 自覺愈老愈醇 「壞孩子」闖16強被斥惡霸 (13:16)

世界一姐施維雅達自2月起未嘗敗績，上月更在法國公開賽重奪大滿貫冠軍，轉戰溫網成為奪標最大熱門。不過，她今晨面對歌妮完成失去節奏，開賽便接連被破發，力追仍以4：6先輸一盤。她其後再輸一盤2：6，直落兩盤敗陣，未能繼2021年後再打入16強。她賽後大嘆無法打出部署，對戰術應用感到困惑。

歌妮今年初於澳洲公開賽亦打入8強，過去於溫網最佳成績同為第4圈止步。這次被看低一線後完勝頭號種子，她笑說：「我就知道會做到，施維雅達在草地賽發揮不太自如，正是我取勝的好時機。法國有不少美酒，會隨歲月變得更醇，我就像這些美酒。」

澳洲籍「壞孩子」基茲奧斯今晨出戰男單32強，面對4號種子、希臘籍的特薛斯柏斯同樣爆冷，先失一盤後以盤數3：1反勝。他在比賽期間繼續多次向裁判投訴，特薛斯柏斯賽後批評對手猶如惡霸，自覺整場就像在馬戲團般作賽。基茲奧斯否認指控，認為只是將矛頭指向裁判，從沒不尊重對手。

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