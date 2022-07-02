F1｜辛尼斯英國站力壓韋斯塔本首排頭位　咸美頓妥協除鼻環出賽排第5 (23:13)

世界一級方程式賽車（F1）今晚（2日）於銀石賽車場上演英國站排位賽，主場的平治「黑帝」咸美頓趕在寬限期前除下鼻環，得以符合飾物禁令出賽，再搶得第5名。法拉利的辛尼斯則在第3節末段做出最快圈速，令原本領先的紅牛車手韋斯塔本失去頭位，明晚於正賽以第2位起步衝擊分站三連霸。
F1賽會以安全為由頒布金屬飾物禁令，咸美頓稱除下鼻環需時，獲准寬限至英國站前。英國車壇一度擔心他會被禁賽，但他最終妥協，在練習賽時已除下鼻環，趕及參賽。今站排位賽全程下雨，上屆總冠軍韋斯塔本克服惡劣環境，首兩節排位均排頭位晉級。他在第3節排位開始時，先是跣胎偏離賽道，其後再戰車打轉，但極速修正做出最快圈速，惟法拉利的辛尼斯末段做出最快圈速，最終力壓「韋少」搶得頭位。
主場出賽的咸美頓明晚第5位起步，法拉利的陸奇尼排第3位，明晚將與紅牛的佩雷斯在第2排起步。
其他報道：溫網｜兩女之母馬莉雅爆冷闖女單16強 42歲大威伙占美梅利混雙過頭關
其他報道：英超｜沙拿周薪壓C朗升歐洲第4 獲高普讚可再登高峰（附薪酬榜）
其他報道：籃球｜美國女籃星將涉藏毒俄國受審 稱言語不通感困難 克宮否認政治檢控
相關字詞﹕世界一級方程式 賽車 平治 紅牛 法拉利 咸美頓 鼻環 韋斯塔本 陸奇尼 佩雷斯 體育 排位賽 英國站 銀石賽車場 編輯推介