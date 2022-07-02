F1｜辛尼斯英國站力壓韋斯塔本首排頭位　咸美頓妥協除鼻環出賽排第5 (23:13)

F1賽會以安全為由頒布金屬飾物禁令，咸美頓稱除下鼻環需時，獲准寬限至英國站前。英國車壇一度擔心他會被禁賽，但他最終妥協，在練習賽時已除下鼻環，趕及參賽。今站排位賽全程下雨，上屆總冠軍韋斯塔本克服惡劣環境，首兩節排位均排頭位晉級。他在第3節排位開始時，先是跣胎偏離賽道，其後再戰車打轉，但極速修正做出最快圈速，惟法拉利的辛尼斯末段做出最快圈速，最終力壓「韋少」搶得頭位。

主場出賽的咸美頓明晚第5位起步，法拉利的陸奇尼排第3位，明晚將與紅牛的佩雷斯在第2排起步。

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