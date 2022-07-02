英超｜沙拿周薪壓C朗升歐洲第4　獲高普讚可再登高峰（附薪酬榜） (19:15)

30歲的穆罕默德沙拿續約前與利物浦只餘1年合約，雙方陣營去季不斷就新約討價還價，卻始終未能達成共識，因而傳出沙拿今夏或會離隊。英國《每日郵報》報道，沙迪奧文尼於6月22日轉會拜仁慕尼黑後，主帥高普認為若連失兩鋒將會影響軍心和穩定，成為促成會方與沙拿簽新約的重要原因。

沙拿的新周薪驟升至40萬鎊，以1.5萬鎊（約14萬港元）力壓C朗，成為英超「打工皇帝」，但仍與歐洲十大高薪「三甲」巴黎聖日耳門（PSG）的基利安麥巴比、美斯及尼馬有一段距離。惟有報道指出，沙拿的周薪應約是35萬鎊（約330萬港元），連同浮動獎金條款才達40萬鎊。

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沙拿正在希臘的麥卡諾斯島度假，紅軍派出體育總監祖利安禾特飛赴當地簽約。沙拿說：「縱使續約需時，但現在每個人都很開心。事情已一錘定音，是時候聚焦下個目標。球隊近期已增添新力軍，力足爭取每個錦標。」

沙拿又再次表達對文尼的懷念，「我會想念他的，他在利物浦度過數個美好的球季，祝願他一切順利」。此外，高普繼稱讚文尼是「傳奇」外，又以同一詞語形容沙拿，並相信30歲的他未來表現可更上一層樓。

歐洲十大高薪球員

球員（司職） 球會 周薪（英鎊）

1.基利安麥巴比（前鋒） 巴黎聖日耳門 100萬

2.美斯（前鋒） 巴黎聖日耳門 96萬

3.尼馬（前鋒） 巴黎聖日耳門 60.6萬

4.穆罕默德沙拿（前鋒） 利物浦 40萬

5.基斯坦奴朗拿度（前鋒） 曼聯 38.5萬

5.奇雲迪布尼（中場） 曼城 38.5萬

7.艾寧夏蘭特（前鋒） 曼城 37.5萬

7.迪基亞（門將） 曼聯 37.5萬

9.*基沙文（前鋒） 巴塞隆拿 35.6萬

10.羅拔利雲度夫斯基（前鋒） 拜仁慕尼黑 35萬

*外借馬德里體育會

資料來源：英國《每日郵報》

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