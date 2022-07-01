東亞盃｜港足初選名單出爐　缺黃洋及葉鴻輝　月中開操備戰決賽周 (16:30)

港足主教練安達臣上月領軍相隔逾半世紀再闖亞洲盃決賽周，25名成員中有20人續入選，包括今日落實未與傑志續約的謝家強及陳肇鈞，以及約滿東方龍獅的費蘭度，落選5人為黃洋、葉鴻輝、羅梓駿、王振鵬及迪高。至於上月初在港集訓的成員只有4人入選，包括鄭展龍、趙聡悟、伍瑋謙及黃浩然。

剛戰畢亞協盃分組賽的理文成大戶，有8人入選，包括重返港隊的鄭兆均、闊別近4年再入選的日裔入籍中場中村祐人、曾替港足出戰省港盃的黃俊皓，以及門將陳嘉豪。

此外，效力標準流浪的謝朗軒及姚浩明，同樣首度入選大港腳，兩人均曾代表港足U23出戰4年前的雅加達巨港亞運。

港足將於本月11至15日在將軍澳足球訓練中心（FTC）操練，東亞盃決賽周將於本月19至27日在日本舉行，港足將對中、日、韓3隊。

港足東亞盃33人初選名單

門將：保羅、袁皓俊、伍瑋謙、陳嘉豪

後衛：謝家強、杜馬思、徐宏傑、余煒廉、劉學銘、馮慶燁、梁冠聰、黃梓浩、黃浩然、曾以行

中場：黃威、陳肇鈞、鞠盈智、顏樂楓、胡晉銘、茹子楠、鄭展龍、趙聡悟、李嘉耀、中村祐人、黃俊皓、姚浩明、謝朗軒

前鋒：安永佳、孫銘謙、費蘭度、簡嘉亨、余在言、鄭兆均

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