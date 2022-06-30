轉會︱熱刺將斥5.7億簽李察利臣　加比爾捷西斯披阿仙奴9號球衣受訪 (22:10)

去季英超結束後，25歲的巴西國腳李察利臣便傳言受到車路士、阿仙奴和熱刺等青睞，熱刺向愛華頓報價轉會費4000萬鎊（約3.8億港元）被拒後，加碼至5000萬鎊（約4.75億港元），另加浮動獎條款1000萬鎊（約9500萬港元），終獲「拖肥」同意這宗交易。據報李察利臣只要在巴西通過體測，便可成為熱刺第4名新兵，其餘3名生力軍是翼鋒比列錫、門將費沙科士打和中場比蘇馬。

由白禮頓來投的比蘇馬，去年10月涉及一宗性侵案，與友人一起被捕，但兩人已被釋放，除非再有新證據，否則不會被召問話。此外，據報愛華頓今夏亦會出售鋒將卡維特利雲，以及中場新星安東尼哥頓等。

另外，列斯聯的中場加雲菲臘斯若明天通過體測，便可以4500萬鎊（約4.3億港元）轉會費，以及浮動條款500萬鎊（約4750萬港元）加盟曼城。原本至2024年才約滿列斯聯的他，勢成前鋒艾寧夏蘭特後，「藍月」今夏第2個新兵。至於獲阿仙奴垂青的曼城前鋒加比爾捷西斯，今日被拍到身穿「兵工廠」9號球衣在主場接受傳媒訪問，勢以4500萬鎊（約4.2億港元）轉會費加盟。

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