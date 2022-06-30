亞協盃｜東方挫臺南市兩戰全勝首名出線　首闖亞洲賽淘汰賽 (20:01)

今屆亞協J組只有3隊在單循賽各踢兩仗，東方龍獅首仗以3：1擊敗理文，在理文以同一比數挫臺南市FC後，東方出線形勢大好，今仗只要不敗或僅負一球亦足以首名出線。球隊今仗正選有港足門將葉鴻輝及前鋒孫銘謙齊復出，上仗傳射建奇功的18歲小將馬希偉先列後備。兩隊上屆在港交手，東方憑林恩許射入12碼小勝1：0。

除了理文出線未絕望，由香港教練郭嘉諾領軍的臺南市FC，今仗大勝多於兩球亦可反壓東方升上首名晉級，因此開賽採取主動多次攻門，但開賽16分鐘被東方先開紀錄，入籍兵費蘭度在左路傳中，巴西籍中場米基爾入楔禁區內迎頂破網。臺南的科特迪瓦籍外援安以恩於27分鐘在門前錯失一次扳平良機，東方的西班牙守將馬高斯於37分鐘在禁區頂勁射被對方門將撲出後，仍半場領先1：0。

東方於換邊後4分鐘再下一城，孫銘謙避開出迎的門將李冠霈，殺入禁區扣過敵衛射入空門，將比數擴大至2：0。臺南的安以恩及後連過數人，再扭過葉鴻輝射入空門追回一球。東方於72分鐘混戰中憑射手巴杜姆門前快一步再下一城，個人今屆兩仗入3球。孫銘謙於尾段未能把握兩次梅開二度的機會，東方保持3：1勝局完場。

東方在過去一個月有7名球員約滿或提早解約離隊，包括艾華頓、基頓、艾華度、馮慶燁及林柱機等，今屆賽前被看低一線，最終兩戰全取6分成J組首名，近年四度出戰亞洲賽分組賽，在2017年亞冠盃、2009及2021年亞協盃後，今屆首度晉身淘汰賽階段，將於暫定9月6或7日出戰跨區4強，地點待定。不過，東方今夏人腳未知會否再有變動，屆時出征跨區4強的陣容將受關注。

潛在對手方面，東方有機會抽中D組首名出線的莫亨巴根。這支印度超聯球隊上周五與31歲中堅費倫丁普巴簽約兩年，他是法國隊球星保羅普巴的哥哥。

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