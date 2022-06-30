轉會｜盧卡古落實外借國米　將穿90號球衣　冀表現勝首次效力時 (19:03)

盧卡古去夏以9750萬鎊（約9.3億港元）轉會費，由國際米蘭回巢車路士簽約5年，但今年初因欲返回國米，與車路士領隊杜曹關係緊張，備受冷落，至今晨終如願以償重返國米。國米班主張康陽表示：「大老闆回來了。就像似曾相識，再次回到這裏。」意大利傳媒報道，車路士和國米達成君子協定，在下季結束後，29歲的盧卡古的借用期可自動延長一季。據報國米需付借用費800萬歐元（約6500萬港元）予車路士，附加浮動條款300萬歐元（約2450萬港元）。

盧卡古接受國米官方頻道訪問時說：「這真的令人激動不已，我急不及待上陣。國米給予我很多，我希望自己的表現，會比首次效力時更佳。」他於2019年由曼聯轉投國米，效力兩季上陣95次入64球，是去年重奪意甲冠軍的功臣。他又透露去年離開國米時，並沒賣走米蘭的居所，「我認為這已告訴了我的心意」，並解除回歸原因道：「那是由於國米球迷和隊友的熱情，而且可與這位教練（指國米主帥施蒙尼恩沙基）合作，我去季一直有與他聯絡。

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