溫網｜特舒倫高挫同胞為續作賽內疚 捐獎金援烏克蘭家鄉 拉度簡露再提早出局 (13:14)

特舒倫高今晨於女單次圈遇上烏克蘭同鄉卡莉蓮娜，首盤先失3：6後及時復勇，連贏6：4及6：3過關，躋身32強，追平大滿貫兼溫網的個人最佳。她獲賽會准許繫上藍黃絲帶作賽，取勝後未有表現興奮之情，賽後更說：「烏克蘭正在發生的事實在恐怖，我只能到內疚，但實在為戰事感到無能為力。」

她又表示，體能教練家鄉城市日前被炸彈轟炸，其外母任職的超級市場被炸毀，只能慶幸當天因休假而避過一劫。特舒倫高在賽事前稱，會將獎金10％援助家鄉人民。她將在第3圈對陣德籍的莉美亞。世界排名97位的莉美亞以盤數6：4及6：0，大勝2號種子、愛沙尼亞籍的干達域，成為開賽至今最大冷門。

去年於美國公開賽爆冷封后的英籍新星拉度簡露，則在女單次圈以直落兩盤3：6不敵法籍的嘉西雅，連續3項大滿貫次圈止步。不過，早前受傷的她稱早預視成績，皆因過去一個月只曾練習7小時，能與高水平球手競爭已算收貨。

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