亞協盃︱東方明晚不敗即出線　主帥忌掉以輕心　港腳孫銘謙刑滿復出 (20:24)

東方龍獅vs.臺南市FC 港台電視32台 周四晚上18：00直播

東方在上周五亞協J組首仗以3：1擊敗理文後，有5天時間休息。理文日前以3：1挫臺南市FC後，東方今仗只要保持不敗或僅負一球，都足以保持首名出線。不過理文及臺南市仍有晉線機會，若東方負0：2，同得3分的理文便會憑在得失球差較多入球而出線；由香港教練郭嘉諾領軍的臺南市若大勝兩球以上，就會反奪首名。若臺南勝3：1，3隊將同分同得失球差及總入球數，須以紅黃牌數目較少的公平競技分數決出晉級球隊。

東方主帥盧比度也承認，球隊手握出線主動權，但強調目前小組出線形勢仍複雜，其餘兩隊都有出線機會，故最後一仗絕不能輕視對手，要保持上仗擊敗理文的爭勝心。22歲港足前鋒孫銘謙因兩年前代表和富大埔出戰亞冠外圍賽時領紅，因而要上仗停賽，他稱準備好今仗為球隊貢獻。

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