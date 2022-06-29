15人欖球亞洲賽｜港隊公布29人大軍　下月鬥韓國爭衛冕 (21:50)

香港欖球總會原本於4月宣布，在社區防疫措施影響訓練及球員作賽的安全下決定退出亞洲賽。不過隨後亞洲欖球總會提出新賽制，讓爭取衛冕的港隊直入決賽，故港隊最終決定重新參賽，並與韓國隊爭冠。

Kroll三軍會猛虎欖球會教練伊雲斯（Lewis Evans）將以港隊主教練的身份帶領球隊到韓國出戰。伊雲斯曾是威爾士欖球員，他在上一賽季以球會教練的身份來港，先是擔任前鋒教練，後來執教超級欖球聯賽，最後成為港隊主教練。伊雲斯今次徵召了29人大軍，因應本港隔離措施限制，港隊若擊敗韓國晉級世界盃亞洲區外圍賽，港隊將會直接飛往澳洲備戰，令整個旅程長近1個月，因此途中亦有可能進行另一輪徵召。

香港欖球總會的精英15人欖球計劃因疫情影響而結束，令許多具豐富經驗的香港球員都遠赴海外。今次征戰韓國的球員包括21位能夠在香港參與集訓的球員，以及8位來自歐洲和澳洲的球員。

伊雲斯表示：「雖然大部分球員都在國外，要召集所有人回港是一項非常具挑戰性的任務，但無論他們身在何處，每個人的內心都是十分渴望代表香港出賽。很多身處外國的球員都是全職欖球員，現在是當地賽季尾聲。因此，即使他們沒有回港參與集訓，今年的比賽經驗都比本地球員多。而且無論是本地或海外球員，他們都各自有全職工作，而一些正在歐洲效力的球員也在考慮來年的欖球計劃。他們的犧牲值得我們支持，我也十分敬佩。即使他們現在是兼職球員，但全心全意渴望披上港隊戰衣的心是從未減弱的。」

2022亞洲欖球錦標賽之香港男子十五人欖球代表隊名單：

Ashton HYDE、Alexander POST、Benjamin AXTEN-BURRETT、Bryn PHILLIPS、Charles HIGSON-SMITH、Callum McFeat SMITH、TANG Man Chun (David)、Faizal SOLOMONA PENESA、Guy SPANTON、Glyn HUGHES、Gregor McNEISH、Gregor RAMAGE、Harry LAIDLER、Joshua HRSTICH、James SAWYER、Jack COMBES、James CUNNINGHAM、John McCORMICK-HOUSTON、Jack NEVILLE、Jamie PINCOTT、Kyle SULLIVAN、Luke VAN DER SMIT、Matthew WORLEY、Mark PRIOR、Nathan DE THIERRY、Patrick JENKINSON、Rory CINNAMOND、Tom HILL、Zacceus CINNAMOND

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