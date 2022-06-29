港超︱球會建議成立港超賽會　籌種子基金試行3年　每季均分票房收入 (18:25)

在多年前的《鳳凰計劃》已建議港超成立獨立賽會，惟多年來只聞「樓梯響」。多支港超球隊高層今日邀傳媒茶聚，公布7支港超球會達成共識，建議成立「港超聯賽會」。出席的6隊港超代表包括傑志會長伍健、理文班主李文恩、冠忠南區主席陳文俊、標準流浪總監李輝立，以及晉峰和港會的代表，香港足球總會亦派競賽部主管葉冠求出席。

伍健補充，東方龍獅副主席游永強因仍在隔離未能出席，但稱對方「原則及方向上支持」成立賽會；餘下一隊、由足總副主席霍啟山出資的香港U23，伍健引述對方代表在此前港超座談會時反映，希望待新政府上場及視乎新政策後再作決定。

在成立港超賽會的建議中，提及目標在新季起試行3年至2025年，會在足總名義下運作，暫不會成立獨立賽會，試行期間先由傑志及理文承諾每年籌募合共300萬元「種子基金」營運，期望3年後賽會能自負盈虧，長遠能提升港超品牌價值，吸引更多商業機構贊助，屆時再探討是否獨立運作賽會。

此外，每季全部門票收入將撥入賽會盈餘，再平均分發予榜尾以外的球會，以增聯賽競爭性。其餘開源節流建議，包括將現時每季港超總獎金120萬元，增50%至180萬元，如冠軍球隊獎金由48萬增至72萬元；原本無獎金的足總盃亦增設40萬元總獎金；又建議每隊每場只需付5000元開支，其餘由賽會「包底」，同時補貼轉播費等，為規模較小球會節省開支。

參加與會的球會期望建議能得到足總支持，走出每季常隊數不夠的惡性循環。伍健透露前季港超門票總收入約為500萬元。今次「門票共享」意味將減少傑志等大球會的門票收入，但伍健稱並不介意，更在乎如何將聯賽發展更好，「無論球會有多強，若無強大聯賽，只得一兩隊競爭是不足夠。希望借此釋出善意幫細球會一把，一起留在港超提高聯賽的競爭性」。李文恩也認為一個地方足球發展離不開健康聯賽，「希望幫到細球會之餘，亦吸引到更多人投資本地足球」。

陳文俊強調，建議是優化現有的「港超座談會」，並不改變足總制度，試行期間不會成立新公司或銀行戶口，「像是在足總內多設一個部門」。他亦相信成立賽會後，令更多球會包括已有政府撥款的區隊，有更大誘因升超，「現時每季季尾都要找球隊升班，周而復始，其實是一個衰的循環，是時候要有變化」。李輝立稱此舉有助為細會「止血」，「等了這麼多年，足總一直都沒有理會。我們沒有球星，主打是青年球員，每場支出要幾萬但收入只有數千元，感謝大球會慷慨共享收入」。

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