轉會︱盧卡古抵米蘭勢借返國米　車路士5.3億「搶截」拉芬夏 (21:01)

盧卡古去年以破車路士球會紀錄的9750萬鎊（約9.36億港元），第二度成為「藍戰士」，惟各項賽事上陣44場攻入15球的數據未獲球迷認同之餘，季中更因受訪時透露希望返回國米，與領隊杜曹關係緊張，季尾未獲重用。而他據報已不在杜曹的來季計劃內，終獲新班主保亞利同意放行，讓國米以600萬鎊（約5760萬港元）及支付全數薪酬借用一年。

盧卡古抵達米蘭後難掩喜悅，隨即披上國米主色的藍黑頸巾拍照，並向在場記者說：「我很高興能夠回來！」他在2019至2021年期間，為國米上陣96場轟入64球，並協助球隊重奪失落11年的意甲冠軍。而他到埗後先進行體檢，料完成後隨即官宣來投。

英國傳媒報道，盛傳正斟介列斯聯翼鋒拉芬夏比洛尼的阿仙奴，突然遭同市勁敵車路士「截糊」。藍戰士據報出價5500萬鎊（約5.28億港元）求購這名巴西國腳，並在收購戰搶佔上風。著名轉會記者羅曼奴指出，車路士已聯繫拉芬夏及其經理人兼名宿迪高，商討個人條款細節。拉芬夏雖被指更希望加盟巴塞隆拿，但該隊因陷入財政困難，難以開出讓列斯聯滿意的價格。

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