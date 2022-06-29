溫網｜拿度相隔3年再征溫布頓　苦戰3.5小時闖次圈　細威首圈下馬 (18:17)

被列為2號種子的拿度在首圈面對阿根廷球手謝倫杜，未受太大考驗下以6:4、6:3、3:6、6:4擊敗對手，晉級次圈將鬥立陶宛球手比蘭基斯。闊別溫網3年，拿度直言懷念這項大滿貫，「我已經3年沒有參加溫網，現在回來感覺實在太好，我已經3年沒有在草地場比賽了」，拿度今季先在澳網和法網封王，他亦期許自己能夠在單年內橫掃4大滿貫。

美籍名將「細威」莎蓮娜威廉絲在同日的女單首面對法籍華裔小將Harmony Tan，二人激戰3小時14分鐘後，細威終以5：7、7：6和6：7（7：10）告負，無緣晉級。被問到今次是否她在溫布頓的最後一戰，細威不置可否的說：「我不能回答這個問題，我不知道。」不過，拿度對於「細威」復出感到高興，這名西班牙星將說：「很高興看到她重返球場，要克服傷患並不容易，這反映出她對網球的熱愛。」

另外，中國隊的張帥和鄭欽文在女單首圈分途奏捷，前者以直落兩盤輕取日籍球手土居美咲，後者則以盤數2：0擊敗美國隊的史堤芬絲。

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