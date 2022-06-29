溫網｜世界一姐施維雅達首圈輕取對手　36連勝超越大威獨佔紀錄 (01:30)

施維雅達本月初重奪法國公開賽冠軍，從泥地轉戰草地能否延續強勢成為焦點。她昨晚在首圈對陣世界排名僅252之位的菲列，首盤即向對方派蛋先拔頭籌，次盤早段被破發落後1：3，但連贏5局反勝經外圍賽晉級的對手，全程僅花1小時15分便晉級次圈。

這名世界一姐自法網後因傷棄戰熱身賽，重返賽場首戰展示穩定水平，更在職業賽連贏36仗，超越「大威」維納絲威廉絲的21世紀紀錄。她賽後笑說仍在摸索草地賽打法，但為能夠以直落兩盤取勝而高興。身兼頭號種子的她將轉戰荷蘭籍的賀芙，爭入女單32強。

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