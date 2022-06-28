NBA｜艾榮續約籃網1年粉碎離隊傳言　禾爾成自由身傳投快艇 (18:06)

艾榮經歷上季初的疫苗風波後「復常」，球隊雖然在季後賽首圈止步，但其表現依舊突出。據ESPN著名記者「Woj神」禾蘭諾斯基的消息指，今夏僅得洛杉磯湖人對這名30歲控衛感興趣，有意以先簽後換方式力斟，惟該會開出的條件已被籃網拒絕。

艾榮今落實行使球員選項，與籃網續約1年，年薪3650萬美元（約2.86億港元）。艾榮受訪時表示：「普通人讓世界繼續運轉，但那些敢於與眾不同的人帶領我們走向明天。我已決定留效，我們秋天見！」

另外，31歲球星禾爾與火箭的合約至明夏才屆滿，但與會方達成共識，獲買斷合約成為自由身，並同意放棄下季4100萬美元（約3.2億港元）年薪合約中的650萬美元（約5100萬港元），意味他離隊後仍可獲火箭支付餘額，並在今夏自由尋找新東家。據報他獲洛杉磯快艇垂青。

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