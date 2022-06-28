溫網｜佐高域衛冕首擊險勝韓新星　侯卡錫Ace球籌款援烏國惜出局 (01:30)

草地大滿貫溫網昨日開打，但甫開賽便因下雨而要暫停，短休重開後再受天雨影響，只有設活動上蓋的中央球場能夠繼續上演賽事。頭號種子佐高域在男單首圈面對24歲的權純雨，首盤先贏6：3，但次盤即以3：6被追平。不過，經驗老到的他以6：3再次領先，最終保住發球局後以6：4奠勝，打入男單64強。女單2號種子、突尼斯籍的查比雅率先登場，以盤數6：1及6：3大勝瑞典隊球手，躋身64強。

波蘭籍兼上屆男單4強人馬侯卡錫昨晚在開賽前宣布，每打出一記Ace球便會捐出100歐元（約823港元）予烏克蘭。世界排名第10的他對陣西班牙籍的霍堅拿，兩度受到天雨影響暫停，但藉此調整狀態，從落後盤數0：2追回一盤，惟最終以盤數2：3飲恨出局，他全程打出21記Ace球，將捐款2100歐元予受戰火影響的烏國人民。

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