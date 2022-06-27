亞協｜理文挫臺南市FC保生機　出線寄望東方壓軸戰　前日職兵金承龍掛靴 (20:19)

理文在亞協J組首仗以1：3不敵另一港超球隊東方龍獅，在同組只有3隊各踢兩仗下，今晚最後一擊非勝不可，還要寄望東方周四在煞科戰不敵臺南市FC，才有望爭較佳得失球後上出線。理文面對「中堅荒」，港足中堅余煒廉、老將列斯奧以及中場迪高在上仗均勇戰受傷而缺陣，今晚面對由香港教練郭嘉諾領軍的臺南市FC，由徐宏傑伙拍串演中堅的黃俊皓鎮守中路；前場由4名外援基華尼頓與亞哥斯達，聯同兩名前日職兵杜查祖利亞及金承龍攻堅。

理文在上半場取得近七成控球率，基華尼頓於16分鐘勁射中柱，入籍中場中村祐人於34分鐘門前射斜；臺南市多次大難不死，以一對外援馬可及安以恩為首鋒線打快速反擊亦具威脅，其中馬可曾反擊起腳射門僅柱邊出界，雙方上半場互無紀錄。

理文於換邊後55分鐘憑快速反擊打破僵局，基華尼頓於右路地波傳中，今仗正選的22歲左閘翁煦濤後上殺入禁區近射得手，取得個人在亞洲賽首個入球，為理文領先1：0。金承龍於60分鐘被換出，完成職業生涯最後一仗。理文於68分鐘再下一城，杜查祖利亞在反擊射地波入遠柱得手，領先2：0。

臺南市落後兩球傾力反撲，憑馬可射入12碼追回一球，及後狂攻一度令理文門前風聲鶴唳，惟門將陳嘉豪兩度近門救出險球後，理文在78分鐘再擴大比數，由杜查於前場把握敵衛失誤截得皮球，傳予無人看管的張憙延射成3：1完場。

理文以2戰1勝1負完成今屆亞協J組，得失球差為0，只能寄望東方周四以0：2不敵臺南市，才有望後上出線，但若東方保持不敗或負一球，或臺南市大勝多於兩球，理文便會出局。

金承龍賽前在社交網宣布，完成亞協盃分組賽後掛靴，結束19年職業球員生涯，將展開人生新一頁。他稱有幸在不同國家落班，感激幫助他的所有人。這名37歲韓籍鋒將曾效力韓職球隊FC首爾、全北汽車及蔚山現代，以及日職球會大阪飛腳，之後到過中國、澳洲及泰國聯賽落班，2020年初來港加盟和富大埔，去年2月轉投理文。

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