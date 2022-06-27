名宿從政｜48歲意大利前國腳湯馬斯擊敗現任　當選維羅納市長 (19:38)

48歲的湯馬斯雖並非任何政黨成員，但獲PD和一些左翼團體支持，在決選獲得54.4%選票，擊敗得票率為46.6%的現任者Federico Sboarina，當選維羅納市長，成為這個擁有悠久右翼政治傳統的城市的新領導者。

湯馬斯生於維羅納省內城鎮內格拉爾，是維羅納球會青訓產品，1993年展開職業球員生涯，1996年轉會羅馬，冠軍榮譽是2001年意甲冠軍，也是該隊上一次揚威聯賽，隊友有巴迪斯圖達、托迪、卡富、中田英壽、蒙迪拿、森美爾及阿辛卡奧等。2006年離開「首都狼」後，他曾效力利雲特和昆士柏流浪等球隊，亦曾遠赴中國的天津泰達落班。

他於2011至2018年擔任意大利足球總會會長，於2019年才離開聖馬力諾球會La Fiorita正式掛靴。國際賽方面，他在1996年協助意大利隊稱霸U21歐洲國家盃，同年亦參戰奧運。他在1998至2003年為意大利隊上陣25次入2球，曾出戰2002年世界盃決賽周。

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