FIFA｜白禮達欺詐案下周裁決　斥恩范天奴欲摧毀他　柏天尼稱奮戰到底 (18:20)

白禮達於1998至2015年擔任FIFA會長，他說：「我想證明我的名譽。當我成為FIFA會長時，它什麼都不是，及至我離開，我們成為一個國際組織，在經濟、社會、文化甚至政治上都很穩固。我不知恩范天奴為何不喜歡我，他甚至試圖人為製造針對我的案件。他想摧毁我和我以往所做的一切，因為他認為自己會做得更好。」

白禮達強調對過去所做的一切無愧於心，故此「我對被控犯罪和是小偷感到很荒謬，實在不知道為什麼會被帶到法庭，我相信成千上萬的球員也不會明白，我一定不會放棄」。柏天尼亦稱會為案件奮戰到底，這名1983至1985年3屆金球獎得主說：「我受到不公正的對待，情况就像比賽因球證的決定而落敗。這對你親人的傷害會更大，因為他們毫無準備要承受這份痛苦。」

白禮達被指在2011年，涉嫌非法向柏天尼提供200萬瑞士法郎（約1640萬港元），兩人否認涉貪指控，解釋款項為柏天尼在1998至2002年擔任FIFA顧問的報酬。案件將在7月8日裁決，一經定罪，最高可判監5年。惟檢察官曾提出要求針對兩人罪行，各判處20個月緩刑。

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