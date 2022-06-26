轉會｜加里夫巴利拍片公布簽FC洛杉磯1年　為踢世盃大減薪酬 (21:14)

加里夫巴利本月1日證實將約滿離開效力8季的皇家馬德里後，最近雖現身英冠球會卡迪夫城的訓練場，傳將重返這支家鄉球會，但這名下月將33歲的威爾斯國腳，今日在社交網發布一段短片，他在片中穿上FC洛杉磯的球衣，頭戴印有球會標誌的Cap帽，再做出招牌心形手勢，宣布即將加盟這支美職球會，帖文註明：「洛杉磯，稍後見」。他亦在社交網更改了檔案，顯示為這支暫列美職榜首球隊的球員，FC洛杉磯亦在社交網轉發片段，預計在下月7日美職轉會窗正式重開時，便會正式公布其加盟。據報他未來數天飛往美國，將與早前宣布來投的37歲意大利隊老將中堅基亞連尼做隊友，二人有機會在下月9日聯賽主場對洛杉磯銀河的打吡戰齊粉墨登場。

據報巴利已跟FC洛杉磯簽約1年至2023年6月，附有延長合約至18個月的條款。報道稱巴利雖有眾多歐洲球會有意羅致，但他為保持狀態代表威爾斯隊參加11月底的卡塔爾世界盃，不惜年薪大減決定進軍美職。不過，巴利3年前隨皇馬到美國出戰國際冠軍盃受訪時，曾稱很喜歡美職，有興趣將來挑戰這個聯賽，又透露常到洛杉磯度假打高爾夫球。

今季美職有不少球星登陸，31歲意大利國腳恩斯治尼日前正式抵達加拿大，向新東家FC多倫多報到。瑞士隊前鋒梳頓沙基利以及巴西籍翼鋒杜格拉斯哥斯達，亦於年初分別加盟芝加哥火燄及洛杉磯銀河。

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