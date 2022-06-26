田徑｜港三鐵女團下月征亞青賽　最後探戈盼破日本壟斷登頒獎台 (20:13)

早前隨香港三項鐵人化表隊到泰國集訓約2個月的韋祺、韋禔和Charlotte Hall，在3周前前返港完成隔離，今日出戰女子5000米賽事。最終Charlotte跑出18分46.91秒奪冠，韋祺力壓最後50米反勝屈旨盈得亞軍，韋禔則獲第4。3人異口同聲指出隔離7日影響狀態，但考量在酷熱天氣下作戰，已經滿意表現。

提到過去2個月在泰國集訓，韋禔直言成效顯著，因在當地只需專注練習，並無其他瑣碎事情分心。港隊下月23日將出戰三項鐵人亞青賽，Charlotte表示這是全年最重要的賽事，「我們最後一年參加亞青賽，不過因為疫情關係，過去2年也沒機會到國外比賽，不太清楚競爭對手的實力，所以說不準自己的目標」。

韋禔盼港隊三項鐵人女將可打破日本隊壟斷，贏得頭三上頒獎台，Charlotte則補充，「希望港隊愈來愈強，其他隊伍亦會怕我們」。

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