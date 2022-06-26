網球｜美前大滿貫女將稱遭WTA職員性侵　遭威脅撤銷胞姊獎學金被迫啞忍 (17:47)

世界排名曾高踞第2的查嘉，職業生涯兩度出戰大滿貫決賽，當中包括在1982年的溫網及1983年的法網勇奪亞軍，亦曾在1981年法網混雙奪冠，但在1985年因肩膀傷患，以19歲之齡退役。這名57歲名將近日接受《獨立報》訪問，稱球員生涯曾遭WTA職員性侵，「有一名職員至少30次向我作出騷擾的行為，大部分都發生在更衣室。1982年的一次巡迴賽後，她更向我送上含酒精的飲品，送我回家後嘗試向我毛手毛腳，我當時極力反抗並避免嘔吐，以免我的父親發現。」查嘉稱曾向WTA相關部門反映，但被告知若向外披露任何詳情，「其胞姊在史丹福大學的獎學金將被撤銷」。

查嘉在報道中又稱，選擇向外界披露真相是要令後輩警醒，「接近40年後這類事件仍然發生，年輕人或許不懂得怎樣應對，我不希望再見到悲劇重演」。

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