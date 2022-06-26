亞協盃︱理文迎生死戰 陳曉明籲重新振作 郭嘉諾強化球員心理爭出線 (19:14)

臺南市FCvs.理文 港台電視32台 周一晚上18：00 直播

理文上周五以1：3不敵另一港超球隊東方龍獅，在今屆亞協J組只有3隊各踢兩仗爭一個出線席位下，這支上屆首名晉級球隊，在餘下一仗對臺南市FC必須全取3分兼大勝，再寄望東方於周四煞科戰對臺南市全失3分，才有望後上出線。陳曉明出席賽前記者會時表示：「每支球隊、每個教練和球員在生涯都會遇到差的時候，最重要是不能沉淪於失利之中，要盡快振作專注迎接下場挑戰」。中場迪高上仗傷出，後衛列斯奧完場後亦有不適，陳曉明稱仍有充足兵源，可為球隊注入新活力。

理文上屆以4：1大勝臺南市，但陳曉明強調不能輕敵，「上季對賽時對手已完季，明顯不在最佳狀態，現時他們正值季中，狀態肯定較佳，經過一季後亦會進步」。港足中場顏樂楓稱球隊有經驗應付頻密賽程，4日兩戰對球員體能不會構成問題。

臺南市FC在上屆亞協J組只得1勝排第3出局，今年4月邀請曾執教港足梯隊的郭嘉諾首外闖任總教練，在亞協盃與兩隊港超狹路相逢。這名42歲港超隊天水圍飛馬前主帥向本報說，接手這支近兩季台灣企業甲組聯賽冠軍兩個月，欣賞球員願受教及接受新嘗試，「球員很團結多溝通，很尊重我和願意在訓練接受新嘗試。我會令臺南市FC配合現代足球趨勢，沿用我的風格嘗試做更多前場迫搶和後場組織」。臺南市今季有門將潘文傑及前鋒班奇等人離隊，前場外援仍有馬可及科特迪瓦籍鋒將安以恩。嘉諾sir透露，球隊在台灣踢了6場聯賽後，提早來到泰國約兩周踢了兩場友賽，分別對泰國U19及武里南聯預備組均勝出兼沒失球，但強調在亞協盃才是真正考驗，目標亦會爭出線，「球隊在台灣聯賽是主攻，很小要主守。即使理文首仗落敗，仍是強隊有很強攻力，我已提醒球員勿因上仗戰果認定一切，不過我們一定不會死守，會爭取入球。球隊上屆首體驗亞協盃後，今屆在有一定比賽狀態，我相信只要開局好，絕對有機會出線」。

此外，郭嘉諾邀請了運動心理學家鄧皓禮（Alex）加盟，盼強化球員心理質素。嘉諾sir說：「心理其實與體能和速度同樣可訓練，過去兩個月球隊每周都有心理堂，訓練球員比賽時無懼、學習消除干擾。我希望藉此讓台灣球員相信自己，覺得今次參賽不是陪襯，而是有力與港超球隊周旋，甚至爭出線。」

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