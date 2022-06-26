田徑｜楊文蔚錦標賽傷膝棄戰　舊患未癒吃止痛藥上陣嘆心累 (15:59)

楊文蔚、鄧伊程、高澔塱和俞雅欣等港將今年3月隨香港田徑隊新任跳項總教練Rolf Ohman赴歐集訓，前兩者近日返港隔離，並於今日出戰香港田徑錦標賽。不過，楊文蔚在熱身起跳時傷及左膝，即時退賽。她直言受傷一刻聽到左膝「啪一聲」，痛得不能伸直，需於今午求醫才能確認傷勢，她在離場時要一直敷冰，減輕痛楚。

楊文蔚近年飽受傷患困擾，在2019年右腳阿基里斯腱斷裂，養傷至去年復出。她透露左腳踝一直有傷，「跳高時，腳一蹬直就痛，可能跳5下翌日就不能行路」，加上在葡萄牙訓練時沒有物理治療師，故傷勢一直未見好轉。今日受傷後，楊文蔚表示心情很亂、很複雜，她說：「傷患是一樣很難解決，而且令人沮喪的事。我做過磁力共振（MRI）檢查，左腳踝沒問題的，我亦覺得自己已準備好比賽，但一跳高又痛，不知怎解決。 」這名港績保持者直言「心很累」，並慨嘆「沒傷真好，這就可以盡力訓練」。

鍾慧欣在女子跳高跳出個人最佳的1.77米奪冠，而鄧伊程與黃沅嵐同樣跳過1.75米，前者以較少試跳次數得亞軍。另外，朱洛言在男子800米以1分56.48秒奪冠，並刷新U18港績。

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