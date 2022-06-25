溫網｜佐高域或8強遇新星艾卡拉斯　一姐施維雅達抽好籤有望改寫連勝紀錄 (20:54)

溫網抽籤結果今晨（25日）出爐，由於俄羅斯籍的世界一哥麥維迪夫因俄烏戰事被溫網禁賽，加上德籍的二哥阿歷山大蕯維利夫因傷缺陣，佐高域和拿度分列這項大滿貫男單頭2種子。衛冕的佐高域在首圈對上韓籍球手權純雨，有機會在8強面對艾卡拉斯。若佐高域一路過關，或能跟拿度合演夢幻決賽。兩人早前在法網8強碰頭，拿度勝出後一路晉級，取得個人第22個大滿貫錦標。

女單方面，施維雅達在首圈將碰上克羅地亞籍的菲列，她現時錄得職業賽35連勝，睇齊「大威」維納絲威廉絲，這名世界一姐若能過關即可獨霸紀錄。若施維雅達一路晉級，或於8強面對前大滿貫得主梅古露莎等好手。至於以外卡出戰的「細威」莎蓮娜威廉絲將於首圈鬥法籍的Harmony Tan。

其他報道：亞洲盃｜港足6將商場祝捷吸引逾百球迷 黃威笑稱星味難及安永佳 下月公布新東家

其他報道：乒乓｜杜凱琹朱成竹闖斯洛文尼亞站女雙決賽 蘇慧音李皓晴4強敗陣摘銅

其他報道：田徑｜梅政揚歐洲返港克服隔離影響 膺香港錦標賽欄王 續爭入亞運

其他報道：英冠｜朗尼極力護級未竟全功 宣布離打比郡 英媒點評五大新東家可能