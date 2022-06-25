體育

溫網｜佐高域或8強遇新星艾卡拉斯　一姐施維雅達抽好籤有望改寫連勝紀錄 (20:54)

溫布頓網球賽將於下周一（27日）開鑼，力爭衛冕的塞爾維亞籍星將佐高域，大有機會在男單8強惡鬥西班牙隊新星卡路士艾卡拉斯。波蘭籍的世界一姐施維雅達則抽得好籤，有望在女單首圈將連勝紀錄增至36場。

溫網抽籤結果今晨（25日）出爐，由於俄羅斯籍的世界一哥麥維迪夫因俄烏戰事被溫網禁賽，加上德籍的二哥阿歷山大蕯維利夫因傷缺陣，佐高域和拿度分列這項大滿貫男單頭2種子。衛冕的佐高域在首圈對上韓籍球手權純雨，有機會在8強面對艾卡拉斯。若佐高域一路過關，或能跟拿度合演夢幻決賽。兩人早前在法網8強碰頭，拿度勝出後一路晉級，取得個人第22個大滿貫錦標。

女單方面，施維雅達在首圈將碰上克羅地亞籍的菲列，她現時錄得職業賽35連勝，睇齊「大威」維納絲威廉絲，這名世界一姐若能過關即可獨霸紀錄。若施維雅達一路晉級，或於8強面對前大滿貫得主梅古露莎等好手。至於以外卡出戰的「細威」莎蓮娜威廉絲將於首圈鬥法籍的Harmony Tan。

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