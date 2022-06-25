田徑｜梅政揚歐洲返港克服隔離影響　膺香港錦標賽欄王　續爭入亞運 (17:04)

梅政揚早前隨張宏峰、呂麗瑤等到歐洲集訓約3個月，他回港並於周四（23日）完成隔離，今日即出戰香港田徑錦標賽。梅政揚在初賽起便跟張紹衡鬥得激烈，兩人在決賽更鬥到最後一個欄，惟後者因撞欄而失平衡，梅政揚終以14.28秒率先衝線奪冠，張紹衡與王珞僖慢0.17秒並列第2。梅政揚稱隔離對自己影響不大，而且在歐洲習慣每周一賽的模式，令向來慢熱的他有所改善。

梅政揚對於去年在全運會未能完賽感到不甘，惟對來年衝擊杭州亞運資格仍充滿信心，盼盡快跑回貼近自己個人最佳的13.77秒，他說：「一來是相信教練，二來相信自己做得到，我知道只是一個過程，所以不曾動搖。」廖海茵在女子100米欄決賽跑出14.24秒，反勝盛楚殷奪冠。

女子100米方面，今季狀態極佳的梁筠宜棄戰，陳佩琦在初賽跑出今季個人最佳成績12.07秒，及後於決賽再於逆風（-1.6）下以12.14秒稱后，江俊淇和梁詠曦分列亞、季軍。李康傑在男子100米決賽以10.68秒率先衝線，以0.09秒優勢力壓黃卓熙封王。

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