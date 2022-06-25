英冠｜朗尼極力護級未竟全功　宣布離打比郡　英媒點評五大新東家可能 (15:21)

朗尼今日宣布已向打比郡請辭，雖獲管理層極力挽留，但心意已決。他於2020年1月以球員兼助教身分加入打比郡，直至2020年11月坐正，再於兩個月後宣布掛靴。球會在剛過去的球季接受破產保護，加上違反財政公平條例，一共被扣21分，這個曼聯名宿極力助球隊護級不果，下季只能征戰英甲。他形容首次執教經歷猶如坐過山車，雖享受當中的挑戰，但希望球隊由能夠帶來新動力的教練執教，不會受過去18個月的事影響。

朗尼未有透露新去向，打比郡則表示失望，但理解他的決定，並稱希望球會易手一事，不會受到朗尼離隊影響。英國《鏡報》點評朗尼五大潛在東家，首選為林柏特領軍的愛華頓。報道稱，這名車路士名宿雖助球隊保住英超席位，但表現一度受到狠批，球隊或要在新季展開前尋求新領隊。朗尼於2017年離開曼聯後，2017至2018年短暫轉投愛華頓，對球會有一定認識。《鏡報》亦稱修咸頓、諾域治、西布朗及般尼茅夫，均是朗尼下一站熱門。

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