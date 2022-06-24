轉會︱普巴紀錄片上映一周劣評如潮　被批內容偏頗失真　傳下月官宣返祖雲達斯 (21:52)

保羅普巴於2016年以8930萬鎊（約8.6億港元）由祖雲達斯重返曼聯，周薪更高達29萬鎊（約280萬港元），惟效力「紅魔」6年間表現一直為人詬病，最終他在早前確認季後將約滿離隊。據《天空體育》報道指，普巴昨已與祖雲達斯達成加盟協議，尚餘合約細節及個人條款便告落實重返都靈，料簽約2或3年，下月初正式加盟。

不過，這名法國隊中場早前推出的個人紀錄片《Pogmentary》，上映僅一周卻劣評如潮，在電影網站IMDb的評分，僅獲最低的1分（10為滿分），大量影迷留言批評內容偏頗失真，認為該片未有反映對方在球場上糟糕的表現，更有人戲稱應設零分選擇，稱「這套戲只值零分」。

曼聯新帥坦夏格確認在來季計劃之內的37歲葡萄牙隊球星基斯坦奴朗拿度（C朗），據報將在下月初歸隊報到備戰新季。而去季被投閒置散的曼聯門將甸恩軒達臣，則已同意外借至來季英超「升班馬」諾定咸森林一年。

至於將於月底約滿的丹麥國腳基斯甸艾歷臣，據報正獲曼聯力斟，外界料這名30歲中場勢將在短期內決定投「魔」或留效賓福特。英超豪門紐卡素則落實以1000萬鎊（約9600萬港元）由般尼簽入30歲英格蘭隊門將尼克普比，簽約4年。

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