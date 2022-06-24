NBA︱杜克大學新星班基路膺選秀狀元投魔術　馬刺25年首前十籤選「波蘭櫻木花道」 (21:25)

隊史第3次獲狀元籤的魔術，在今早的NBA選秀會選擇來自杜克大學的6呎10寸大前鋒班基路，這名「K教練」基斯域斯基執教生涯最後一屆弟子，當選後亦獲對方錄下短片鼓勵。此外，19歲的他母親更是前WNBA球員，但球員生涯並不突出，如今青出於藍，母親Rhonda坦言為對方成就感到自豪。值得一提的是，魔術過去兩次狀元籤分別為1992年的奧尼爾及2004年的D侯活，二人均為內線球員之餘，亦同樣成為NBA一代球星。

原本被視為狀元大熱的另一大前鋒謝巴利史密夫，終以探花身分加盟侯斯頓火箭，而7呎中鋒賀格倫則以榜眼姿態加盟奧克拉荷馬雷霆。

至於馬刺自1997年以狀元籤選下如今已成籃球名人堂成員的退役名宿鄧肯後，相隔25年首次獲得前十名籤，最終在第9位選入有「波蘭櫻木花道」之稱的6呎9寸大前鋒謝利美蘇卿。

另外，各球會今亦落實多宗交易，其中孟菲斯灰熊送出迪安東尼米爾頓，換得費城76人射手丹尼格連。而紐約人則以甘巴獲加及今屆選秀首輪第13位的謝倫杜倫，換來底特律活塞的2025年首輪選秀權。

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