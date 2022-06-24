亞協盃︱東方反勝理文響頭炮 4港腳缺陣 18歲馬希偉傳射居功 (19:53)

東方今仗有港腳孫銘謙及茹子楠分別停賽及因病退隊，門將葉鴻輝及左閘黃梓浩則未列大軍名單，改由廖富源把關，外援「3+1」派出馬高斯、米基爾、巴杜姆及吉爾吉斯國腳高素巴耶夫。理文正選收起亞援金承龍先列後備，僅派洛迪古斯、亞哥斯達、基華尼頓3名外援，前日職兵、巴西籍射手杜查祖利亞未入大軍。

東方主教練盧比度賽前表示，連同約滿離隊球員，多達12名球員未能出戰今仗。人腳較完整的理文，開賽10分鐘憑基華尼頓突破越位後燙入世界波先開紀錄，惟後防悍將迪高及後因傷退下火線，由列斯奧入替。東方只落後6分鐘，由馬希偉接應朱偉鈞傳送妙射扳平，取得其職業生涯第2個入球；這名18歲東方青訓完半場前再交出妙傳，造就巴杜姆單刀破網反超前。兩隊換邊後陷入雨戰，東方錯失兩次單刀機會後，61分鐘憑巴杜姆角球頭槌建功再下一城。理文其後換入金承龍及李康廉搶攻，但無法扭轉敗局。東方在今屆亞協J組首戰旗開得勝，亦報卻上屆亞協不敵對方之仇。

交出入球助攻各一的功臣馬希偉賽後強調，球隊須保持警惕，「不能放鬆，下場仍要贏波才能出線」。東方主帥盧比度亦盛讚其表現，「一個18歲男孩，在如此高壓的環境踢畢90分鐘，表現很了不起」。理文主帥陳曉明賽後承認球隊發揮欠佳，更形容昨仗為「今季最壞的一天」，但強調球隊沒時間沮喪，要盡快收拾心情迎下仗。理文將於下周一（27日）對香港教練郭嘉諾領軍的臺南市FC。東方有5天休息，下周四對臺南市FC。

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