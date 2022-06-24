港超︱標準流浪結伴組U14踢超青聯賽 李輝立盼強化青訓 (17:21)

BOAS FC在港成立4年，總教練及總監盧比斯（Fabricio Lopes）是前元朗及飛馬老將法比奧的弟弟，以及流浪中堅法蘭度的哥哥。今次與流浪合作，BOAS FC將遴選約20名小將組成U14梯隊，以流浪名義出戰新一季U14香港超級青年聯賽。流浪球員林嘉緯及盧均宜等亦是教練團隊成員。

此外，標準流浪於本月初與蘇超勁旅格拉斯哥流浪的國際足球學院結為合作夥伴，增加雙方交流機會，例如短期內計劃安排格流現任主帥、荷蘭隊名宿雲邦賀斯以網上會議形式，與流浪的香港教練交流，明年暑假因應情况挑選小將到蘇格蘭的學院交流學法，或借用對方預備組和梯隊球員來港助戰。

港超方面，李輝立表示流浪暫定計劃下月初復操，除了一對日韓中堅林遼太及金旻奎留隊，已返港隔離，透露將再簽入兩名新巴西兵，分別司職前鋒和中堅，預計班費約700萬元。上季首席射手、阿根廷籍前鋒巴辛則留隊機會不大。有指最快下月24日將辦季前盃賽，讓各港超隊熱身。下季港超隊數方面，有傳兩支區隊和富大埔及深水埗已回信確認升超，但有一支上季港超隊未確認是否續戰，最終港超有9隊還是10隊仍未落實。深水埗主教練高俊基回覆，一切仍等待球會主席確認。

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