轉會︱巴塞或斥4.1億回購尼馬　尼干古續約萊比錫　曼聯車路士收購失敗 (12:23)

PSG教練普捷天奴料被革職，改由尼斯教練加迪亞領軍。據報他已與PSG新任足球顧問甘保斯達成共識，認為球隊下季將採用3-5-2陣式，核心人物是基利安麥巴比，傳言若遇合適報價，便會賣走周薪達70萬歐元（約577萬港元）的尼馬。尼馬於2017年以世界紀錄2.22億歐元（約18.3億港元）轉會費過檔PSG，據報巴塞隆拿將爭取簽回這名巴西隊球星。

惟尼馬新東家大熱門是車路士，事關該隊前鋒盧卡古料外借返回國際米蘭，領隊杜曹急需添兵，這德籍名帥亦曾在PSG與尼馬合作愉快。此外，皇家馬德里、祖雲達斯、曼城和曼聯據報都是尼馬的潛在買家。

另外，法國隊的24歲前鋒尼干古已續約RB萊比錫兩年，令垂青他的曼聯、車路士及巴塞等齊齊收購失敗，但其新合約列明，明夏賣斷價為6000萬歐元（約5億港元），相信屆時會令不少大球會趨之若鶩。

此外，曼聯副選門將甸恩軒達臣已同意外借至英超「升班馬」諾定咸森林，曼聯將斟介屈福特門將巴治曼，而另一「升班馬」般尼茅夫完成首簽，簽下約滿韋斯咸回復自由身的右閘賴恩費特歷斯。至於離開皇馬的翼鋒加里夫巴利被拍到身在卡迪夫城，疑與這支英冠球隊洽談加盟。

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