滑雪｜港將金和曉8月返哈佛重啟學業　或再爭取挑戰米蘭冬奧 (20:11)

金和曉在北京冬奧期間一度感染新冠病毒，最終趕及參與女子迴轉賽，惜終點前失手未能完賽。她在冬奧後先轉戰黎巴嫩舉行的亞洲賽，之後返回東歐參加當地賽事，4月完季後休息至今。她透露目前在本港一個室內滑雪場教授滑雪，8月將在哈佛大學，重拾因追逐奧運夢而暫停一年的學業。

金和曉稱，今年餘下時間不會參賽，明年再與教練討論計劃，或會參與學校的滑雪隊維持訓練。她表示是否挑戰2026年冬奧仍為未知之數，但又謂：「下屆在意大利舉行，那邊的雪山景色迷人。如果可以的話，我會再考慮是否再爭取入圍，創造佳績。」

羽毛球港將李晉熙本月到歐洲出戰意大利國際賽及丹麥公開賽後，上周返港完成隔離。他稱與混雙新拍檔吳芷柔磨合愈來愈好，但對比以前伙拍經驗豐富的周凱華，仍需適應新崗位，「以前由周凱華帶領，很多事不用我思考；現在要學習溝通，把想法說明」。他表示兩周後將出發參與新加坡公開賽，之後轉戰台北公開賽。

相關報道：劍擊︱張小倫腳跟手術後首亮相 努力復康「fit過以前」 堅持所愛絕不退役

其他報道：英超｜沙拿稱與文尼「走過美好旅程」 高普嘆利物浦損失令拜仁得益

其他報道：游泳世界賽｜美籍韻律泳女將水中昏厥獲救 港將何甄陶林昭光主項初賽止步

其他報道：亞協盃︱理文東方明晚J組首擊內訌 同受港腳傷病困擾 陳曉明:能解難者佔上風