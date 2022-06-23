英超｜沙拿稱與文尼「走過美好旅程」　高普嘆利物浦損失令拜仁得益 (19:06)

沙迪奧文尼於2016年以3400萬鎊（約3.9億港元）轉會費，由修咸頓加盟利物浦，昨以總值3510萬鎊（約3.4億港元）轉投拜仁慕尼黑。與文尼合作5季的穆罕默德沙拿在社交網站寫道：「這真是一段特別的旅程！感謝你帶來的所有美好時光，祝福你在新的旅程一切順利！我們所有人都會掛念你。」兩人曾與羅拔圖法明奴組成令敵衛望而生畏的「埃及文明」進攻組合，在英超合作105場入144球。

高普也會很想念文尼，他毫不掩飾地說：「文尼離開是球隊的巨大損失，拜仁得益甚多。自他加盟後，利物浦的表現日漸好轉。他就是利物浦其中一個最偉大的球員，是當今其中一個最出色球員，亦是當今一個標誌性的球員。若你愛利物浦，就須愛文尼，這是無可爭議的。」高普又盛讚文尼，形容他是世界級球員（World class player）、真正的球會傳奇（True club legend）、理想的榜樣（Ideal role model）、完美的隊友（The perfect teammate）和富同情心，有愛心的人（Compassionate, caring person)來稱讚這該名舊部，並以一句「會懷念你（Will miss you）作結。

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