游泳世界賽｜美籍韻律泳女將水中昏厥獲救　港將何甄陶林昭光主項初賽止步 (16:50)

艾拉維絲今早出戰女子單人自由自選項目，但比賽途中突然失去意識沉於水底，身穿便服的教練Andrea Fuentes即時跳入水中把她救起，在觀眾席的隊友嚇至痛哭。艾拉維絲即時送往急救，教練表示她已無大礙，經檢查後身體一切正常，正待詳細檢查原因，最終在此項獲第7名，仍要視乎情况決定明日會否繼續作賽。

她亦透露，25歲的艾拉維絲去年出戰奧運資格賽時亦曾暈倒，呼籲外界勿忽視這項運動的強度，她說：「我向救生員大叫，但他們沒任何反應，於是立即跳入水中。她一度沒有呼吸，心跳很快。韻律泳不像馬拉松、單車或越野跑，大家有時會忘記這也是高強度運動，不斷挑戰極限。」

港隊則在今日續戰長池世界賽，香港紀錄保持者林昭光於男子100米蝶泳初賽，以54.77秒排在45名，較自己保持的紀錄慢1.34秒。東京奧運港將何甄陶出戰男子50米自由泳初賽，以22.32秒名列23，亦較自己的香港紀錄慢0.35秒，齊齊無緣準決賽。

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