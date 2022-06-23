亞協盃︱理文東方明晚J組首擊內訌　同受港腳傷病困擾　陳曉明:能解難者佔上風 (16:15)

理文vs.東方龍獅 港台電視32台 周五晚上18：00直播

今屆亞協盃J組原定於台南舉行，但受當地疫情影響，改至曾辦今屆亞冠盃分組賽的泰國武里南府舉行，澳門球隊澳科鄒北記上月底以外遊限制為由退賽，令J組只餘理文、東方及中華台北球隊臺南市FC，3隊明日起至下周四各踢兩場單循環賽事，爭取首名出線亞協盃跨區4強。東方及理文以上季港超亞、季軍身分連續兩屆參加亞協盃，理文於4月中的亞協附加賽，作客以2：1險勝蒙古球隊220體育會晉級。兩支港超隊於上周中出發到泰國後，明日傍晚6時會師武里南體育場。

雙方同樣正受傷病問題困擾，先受本地疫情致球季腰斬停操，陣中亦有港足成員月初到印度出戰亞洲盃外圍賽期間抱恙或受傷。理文除了外援中堅荷西安祖及小將黃皓雋因傷未有隨隊，港足代表顏樂楓亦因眼睛發炎，周一才歸隊。理文主教練陳曉明稱，雙方面對同樣難題，教練角色成關鍵，「教練工作就是解決球隊問題，包括球員代表港隊後受傷歸隊，今仗哪隊能解決困難，便會在賽事佔得上風」。他補充，球隊3至4月到泰國集訓及作客蒙古踢亞協附加賽，球員狀態或較佳，上屆打入跨區決賽後，都希望今屆再進一步，「現時首要是再次在分組賽出線」。

東方傷病及陣容不整問題影響更大，兩名港腳孫銘謙及茹子楠分別停賽及因病退隊，加上艾華頓、馮慶燁及林柱機等7名球員，在過去一個月先後約滿或提早解約離隊。東方主帥盧比度稱，累計超過12名球員無法參戰今仗，當中不乏主力，需不斷改變部署，會堅持盡全力踢好亞協盃，亦對可候命的球員投信心一票，同時會關注球員健康。

東方與理文是港超老對手，亦於上屆在港舉辦的亞協J組碰頭，理文憑巴西籍翼鋒基華尼頓建功小勝1：0。理文在上屆分組賽3戰全勝晉級，在跨區4強輪空繼而直入跨區決賽，作客力戰以2：3僅負予烏茲別克球隊拿薩夫。

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