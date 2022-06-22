滑冰｜冬奧港將朱定文亮相香港賽　後輩「集郵」感震撼　辦校推動速滑 (22:07)

朱定文今年2月代表港隊出戰冬季奧運，他在男子500米短道速滑初賽排小組第3未能晉級。他稱呂品轁在2014年代表香港出戰冬季奧運，當年所有人在香港錦標賽都想趁機跟這名師兄交流。如今角色轉換，這名22歲港將在奧運後首度參加本地賽，不少師弟妹在賽後向自己「集郵」，他亦倍感震撼，「我由細到大都在這裏比賽，能夠回到10年前開始接觸短道速滑的場地，換一個身分參賽，真的很高興」。

朱定文今季並無計劃出戰任何國際大賽，他希望乘奧運熱潮推廣短道速滑，為港隊培育更多新星，最近更開辦香港速滑學院，擔任執行主任，「學院將提供專業訓練系統，推動短道速滑在港普及。香港人在運動方面有天分，但好少人玩這項運動」。

在2019年亞洲賽中級少年組及初級少年組摘銀的張朝熙和何梓齊，今日亦角逐香港錦標賽花樣滑冰男子組。何梓齊在賽後與教練激動相擁，他透露右膝有傷，加上因疫情一年不曾比賽，故擔心發揮。他再補充：「這是我新編的節目，也是我首次自編自導自演，表現尚算滿意。」總會表示，要待下月才能確認今仗成績。

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