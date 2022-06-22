歐聯決賽｜球迷混亂事件舉行聽證會　法警被指失職　籲奧運前改革 (20:43)

法國參議院於當地時間周二（21日），就上月底歐聯決賽皇家馬德里對利物浦前，球場外球迷的混亂情况舉行聽證會。作證的兩軍球迷均指摘法國警方失職，並指內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）稱，現場有3至4萬球迷持假門票是一派胡言。出席聽證會的皇家馬德里和利物浦球迷認為，歐聯決賽前的球迷混亂事件源於球場外警力不足外，保安和聯絡工作亦匱乏，而達爾馬寧稱現場有3至4萬球迷持假球票，被視為試圖將責任推卸到球迷身上。Liverpool Disabled Supporters Trust主席泰特摩利斯說：「他在說謊，我們正在努力頂證。為什麼閉路電視片段會被删除？我相信它不利於達爾馬寧。他為什麼撒謊？這是關鍵問題。我希望聽證會能給你答案。」
法國警方當日向大批未能進場的利物浦球迷施放胡椒噴霧及催淚彈，利物浦Spirit of Shankly組織主席布洛特指摘道：「當日沒有流氓，但警方沒改變策略，而是像對待罪犯和動物般對待家庭、兒童和殘疾人士。」他認為警方需為以球迷為代罪羔羊一事道歉，又敦促法國政府為了明年的欖球世界盃及2024年巴黎奧運，盡快改革警隊。
皇馬球迷杜馬斯則說：「我為法國及其在世界各地的聲譽感到羞恥。在法國這樣的國家發生這種事情是不可接受的。對於老人和殘疾人來說，那天是非常危險的。」他甚至認為警方故意縱容當地的扒手，偷竊球迷的手機和荷包。歐洲足協已決定就事件獨立調查。
其他報道：轉會｜文尼落實投拜仁 被批恐步古天奴後塵 南野拓實勢赴摩納哥代法比加斯