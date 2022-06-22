歐聯決賽｜球迷混亂事件舉行聽證會　法警被指失職　籲奧運前改革 (20:43)

法國警方當日向大批未能進場的利物浦球迷施放胡椒噴霧及催淚彈，利物浦Spirit of Shankly組織主席布洛特指摘道：「當日沒有流氓，但警方沒改變策略，而是像對待罪犯和動物般對待家庭、兒童和殘疾人士。」他認為警方需為以球迷為代罪羔羊一事道歉，又敦促法國政府為了明年的欖球世界盃及2024年巴黎奧運，盡快改革警隊。

皇馬球迷杜馬斯則說：「我為法國及其在世界各地的聲譽感到羞恥。在法國這樣的國家發生這種事情是不可接受的。對於老人和殘疾人來說，那天是非常危險的。」他甚至認為警方故意縱容當地的扒手，偷竊球迷的手機和荷包。歐洲足協已決定就事件獨立調查。

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