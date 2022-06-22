轉會｜文尼落實投拜仁　被批恐步古天奴後塵　南野拓實勢赴摩納哥代法比加斯 (19:41)

利物浦今晚落實沙迪奧文尼轉投拜仁慕尼黑，結束6季紅軍生涯，據報轉會費2710萬鎊，加800萬鎊浮動獎金條款，合共3510萬鎊。這名30歲塞內加爾隊箭頭在紅軍公布前已搶先受訪，向德國《圖片報》說出加盟該支德甲十連霸盟主的原因，他說：「當經理人告訴拜仁有興趣簽我時，我感到興奮莫名。拜仁是當今其中一間最大的球會，為所有錦標而戰。我感到自己就是拜仁計劃的人物。」他又坦承欲再次奪得歐聯，「那是每個球員的夢想。拜仁是一支非常有競爭力的球隊」。

惟英國《每日郵報》體育記者Kieran Jackson稱，近年離開利物浦的翼鋒菲臘比古天奴、中場安利簡恩及韋拿杜姆都發展欠佳，故此文尼應以3人為鑑，利物浦名宿桑拿士更說：「文尼將在拜仁取得入球，協助球隊每周大勝，然後贏得冠軍，但這根本不是挑戰，而是浪費最寶貴的兩年足球生命。」

利物浦斥資8500萬鎊（約8.2億港元）收購賓菲加前鋒達雲紐尼斯，加上年初羅致翼鋒路爾斯戴亞斯，球隊現有8名前鋒，其中奧歷治早已宣布月底約滿後離開，勢成AC米蘭一員，兩年前由薩爾斯堡來投的南野拓實則長期受冷落。這名能司職翼鋒或進攻中場的27歲好手，一直傳言獲摩納哥、狼隊、富咸及阿特蘭大招手。

南野日前向傳媒大吐苦水，透露「即使在比賽中取得成績，場外比別人要努力，卻未獲應得回報」，並稱「每天都感到懊惱和憤怒」。據報摩納哥已同意以1290萬鎊轉會費，加260萬鎊浮動獎金條款，合共1550萬鎊收購。料南野加盟後會取代離隊的中場法比加斯，成為這支去季法甲季軍球隊的進攻主力。

相關報道：轉會︱沙迪奧文尼抵德國體測 首披拜仁訓練服為球迷簽名

其他報道：東京奧運｜組委公布總支出816億 疫下嚴重超支

其他報道：甲一籃球｜惠龍兒偕楊和投灣區翼龍征東超 老牌球會南華疫下來季改組青春班