游泳世界賽｜港將Adam Chillingworth蛙式蝶腳遭DQ　200蛙新香港紀錄不獲認證 (18:43)

Adam在200米蛙泳初賽第4組登場，最後以2分11.88秒完成賽事，比自己保持的香港紀錄快0.29秒，不過大會判定他在比賽期間踢「蝶腳」犯規，取消資格。2018年青奧金牌得主花車優及其日本隊隊友武良龍也，以及荷蘭隊的東京奧運銀牌得主Arno Kamminga包辦同組三甲。

澳洲隊泳手Scott Wilson游出2分11.89秒，總成績排第16位躋身準決賽，意味若Adam沒有被取消資格的話，成績足以晉級。港隊明日將有兩名男將亮相，包括林昭光出戰男子100米蝶泳初賽，以及何甄陶競逐男子50米自由泳初賽，力求打破各自保持的香港紀錄。

另外，今屆世界賽再有新紀錄誕生，匈牙利隊泳手Kristof Milak今晨在男子200米蝶泳游出1分50.34秒，以0.39秒刷新自己在2019年做出的世績。這名22歲東京奧運金牌得主賽後難掩興奮，表示同胞的打氣是其動力，「這是我的主場，這個泳池和第4線也是屬於我的。這裏有4000人支持我，我不能讓他們失望。」

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